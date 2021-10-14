Еще два мобильных пункта вакцинации откроют в Казани
С завтрашнего дня в Казани заработают новые мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.
Пункты оборудуют отдельным входом для желающих сделать прививку. Новые пункты появятся по адресам:
- «Мегастрой» по адресу ул. 2-я Азинская, 7б (ежедневно с 10.00 до 20.00);
- ТЦ Kazan Mall, со стороны улицы Павлюхина (ежедневно с 10.00 до 20.00).
Также пункт вакцинации из ТЦ «Южный» переехал в магазин «Мегастрой» по адресу пр. Победы, 101. А в «Меге» можно привиться круглосуточно.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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