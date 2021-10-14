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Еще два мобильных пункта вакцинации откроют в Казани

12:41, 14.10.2021
Еще два мобильных пункта вакцинации откроют в Казани
Фото: realnoevremya.ru

С завтрашнего дня в Казани заработают новые мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Пункты оборудуют отдельным входом для желающих сделать прививку. Новые пункты появятся по адресам:

  • «Мегастрой» по адресу ул. 2-я Азинская, 7б (ежедневно с 10.00 до 20.00);
  • ТЦ Kazan Mall, со стороны улицы Павлюхина (ежедневно с 10.00 до 20.00).

Также пункт вакцинации из ТЦ «Южный» переехал в магазин «Мегастрой» по адресу пр. Победы, 101. А в «Меге» можно привиться круглосуточно.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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