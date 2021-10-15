Фазлеева: рекомендуется максимальная изоляция в случае, если у вас есть медицинский отвод

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер Татарстана, глава республиканского штаба по противодействию коронавирусу Лейла Фазлеева на брифинге напомнила, что QR-код не предусмотрен для людей с медотводом от прививки.

— На сегодняшний день всеми службами рекомендуется максимальная изоляция в случае, если у вас есть медицинский отвод. Мы готовы в свою очередь совместно с Министерством молодежи и некоммерческими активными организациями взаимодействовать по доставке продуктов и лекарственных препаратов для граждан старше 65 лет или тех, кто имеет медицинский отвод. Если гражданин действительно имеет медицинский отвод, посещение мест массового пребывания людей для него крайне нежелательно, — отметила она.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану разъяснило, куда будут пускать татарстанцев с медотводом и можно ли попасть без QR-кода в ТЦ. Подробнее — в материале «Реального времени».

