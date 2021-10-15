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В Набережных Челнах на работу берут вакцинированных от COVID-19 соискателей

07:57, 15.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Набережных Челнах на работу берут вакцинированных от COVID-19 соискателей
Фото: Максим Платонов (архив)

Работодатели, приходящие в центр занятости, теперь ищут привитых от COVID-19 соискателей. Об этом сообщила директор центра занятости населения Набережных Челнов Татьяна Быданова.

Наличие прививки стало одним из важных требований при трудоустройстве на работу, передают ее слова «Челнинские известия».

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе в Набережных Челнах с начала года уровень безработицы снизился в 3,5 раза. На учете в качестве безработных состоят 1 315 человек. Заместитель руководителя кадрового центра «Работа в России» Жанна Хайрова сообщила, что уровень безработицы в автограде достиг допандемийного уровня.

Татьяна Леухина
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