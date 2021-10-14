Пункт вакцинации из ТЦ «Южный» в Казани переедет в «Мегастрой»

Пункт вакцинации из ТЦ «Южный» переедет в магазин «Мегастрой» по адресу пр. Победы, 101. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Режим работы — с 10.00 до 20.00 в порядке живой очереди. Для желающих привиться от коронавируса организуют отдельный вход.

В ведомстве добавили, что будут сообщать об открытии новых пунктов вакцинации в течение дня.

Фото: realnoevremya.ru

Также для жителей Казани организовали круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса. Он находится на территории ТЦ «Мега» у главного входа в торговый центр — бывшее летнее кафе IKEA. Технические перерывы — с 8.00 до 8.30 и с 20.00 до 20.30.

Ольга Шагиева