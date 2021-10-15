Роспотребнадзор: не исключено, что обязательная вакцинация в Татарстане будет действовать до весны 2022 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Обязательная вакцинация в Татарстане может продлится до весны 2022 года. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

— Данное постановление [об обязательной вакцинации] будет действовать на период эпидемиологического неблагополучия, который в такой период не исключено, что может продлится до весны 2022 года, то есть тот период, когда мы имеем сезонный подъем вирусных инфекций, — отметила она.

В понедельник в республике ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Руководители должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников вторым компонентом до 7 декабря текущего года. Первый компонент необходимо получить до 9 ноября.