Исследование: треть татарстанцев поддерживает введение QR-кодов

32% жителей Татарстана поддерживает введение QR-кодов и уверены в эффективности такой меры. Против новой системы выступает 53% татарстанцев. Лишь 5% отметили, что нововведения замотивируют сделать прививку от коронавируса. Чаще всего подобную точку зрения выразили молодые люди до 25 лет. К таким выводам пришла служба исследований hh.ru в результате опроса жителей республики.

Большую часть приверженцев инициативы властей составляют представители научной и образовательной сфер, строительства и недвижимости, ИТ и телекоммуникаций. Против QR-кодов в основном выступают юристы и сотрудники сферы медицины и фармацевтики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе служба исследований hh.ru публиковала результаты анализа резюме, согласно которым в Татарстане соискатели пенсионного возраста рассчитывают в среднем на зарплату в размере 31,2 тысячи рублей.



Диана Жиленкова