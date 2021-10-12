Главное к утру: QR-коды в Мордовии, подорожавшее мясо, детей могут проверять на употребление никотина
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 12 октября:
- Мордовия с 15 октября вводит QR-коды для посещения культурных мероприятий. 11 октября в указ главы Мордовии от 17 марта 2020 года внесены пункты, усиливающие в регионе меры по защите населения от новой коронавирусной инфекции. Также у человека может быть QR-код, подтверждающий, что гражданин перенес COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев.
- Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова заявила, что ни одного отравившегося суррогатным алкоголем за последние сутки не поступило в больницы региона, что может говорить о преодолении этой ситуации в Оренбуржье. По данным СК РФ, после массового отравления алкоголем в Оренбуржье возбудили 14 уголовных дел, задержали 15 человек, из них восемь арестовали. По последним данным, от суррогатной водки пострадали 64 человека, 34 из них скончались.
- В России за неделю производители мяса повысили цены на свиные полутушки на 1,5%, куриные тушки подорожали на 1,3%. Такие данные приводятся в системе мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России. 6 октября средняя цена без НДС на живую птицу составила 93,68 тысячи рублей за тонну (рост за неделю на 0,5%), на мясо кур (тушка) — 130,86 тысячи рублей (рост на 1,3%).
- В России могут начать проверять детей на медосмотрах на употребление никотина. Об этом говорится в проекте протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать этот вопрос. Проверять, употребляет ли подросток никотин, предлагается при помощи смокелайзера — прибора, определяющего содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе.
- Сборная России по футболу обыграла Словению (2:1) в рамках отбора на первенство мира 2022 года. На 28-й минуте счет открыл Игорь Дивеев, Георгий Джикия забил гол на 32-й минуте. Словенец Йосип Иличич отличился на 40-й минуте.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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