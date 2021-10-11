Российских школьников могут начать проверять на курение

В России могут начать проверять детей на медосмотрах на употребление никотина. Об этом говорится в проекте протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать этот вопрос. Проверять, употребляет ли подросток никотин, предлагается при помощи смокелайзера — прибора, определяющего содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, пишет РБК.

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Кроме того, Минздрав также проработает вопрос о введении запрета на сдачу детям в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Сейчас несовершеннолетним запрещается продавать такой товар. Но в законодательстве не закреплены положения об аренде никотинсодержащей продукции и устройств.



В июле текущего года замглавы Минздрава Олег Салагай заявил, что ведомство планирует ужесточить меры для борьбы с курением. Для обеспечения устойчивого снижения «бремени никотиновой зависимости», по его мнению, необходимо предпринимать новые меры, в числе которых: производство стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения; запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, чтобы не вводить в заблуждение потребителей; введение запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

Татьяна Леухина