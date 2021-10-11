В Оренбуржье арестовали еще троих человек по делу об отравлении алкоголем

В Оренбургской области суды арестовали еще троих фигурантов уголовных дел о незаконной продаже суррогатного алкоголя после отравления более 60 местных жителей. Об этом пишет «РИА Новости».

По данным СК РФ, после массового отравления алкоголем в Оренбуржье возбудили 14 уголовных дел, задержали 15 человек, из них восемь арестовали. По последним данным, от суррогатной водки пострадали 64 человека, 34 из них скончались.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О массовом отравлении суррогатным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбургской области стало известно 7 октября. В анализах погибших обнаружили метанол — смертельный яд, в ряде случаев доза превышала смертельную в три-пять раз.

После массового отравления возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).



Сегодня полицейские установили, что жидкость, из которой был изготовлен суррогатный алкоголь приобрели в Уфе.



Татьяна Леухина