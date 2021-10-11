Мордовия с 15 октября вводит QR-коды для посещения культурных мероприятий

Мордовия с 15 октября вводит QR-коды для посещения культурных мероприятий. 11 октября в указ главы Мордовии от 17 марта 2020 года внесены пункты, усиливающие в регионе меры по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

— В частности, с 15 октября 2021 г. посещать рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные организации общественного питания, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, спортивные и тренажерные залы, фитнес-центры, теннисные центры, картинговые центры, конные центры (клубы), крытые ледовые катки, стадионы, театры, кинотеатры (кинозалы), концертные и выставочные мероприятия и прочие места массовых собраний можно только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию, — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: Максим Платонов

Также у человека может быть QR-код, подтверждающий, что гражданин перенес COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев.

С сегодняшнего дня на фоне ухудшившейся ситуации по коронавирусу Татарстан ввел QR-коды и изоляцию непривитых граждан старше 65 лет. Это значит, чтобы и дальше беспрепятственно посещать любые объекты, а не только ближайший продуктовый и аптеку, придется получить цифровой код. Просто вакцинации и справки недостаточно, необходим электронный сертификат или QR-код о перенесенной болезни.

Алексей Нечаев