Минсельхоз зафиксировал рост цен на свинину у производителей на 1,5% за неделю

Фото: Максим Платонов (архив)

В России за неделю производители мяса повысили цены на свиные полутушки на 1,5%, куриные тушки подорожали на 1,3%. Такие данные приводятся в системе мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России.

6 октября средняя цена без НДС на живую птицу составила 93,68 тысячи рублей за тонну (рост за неделю на 0,5%), на мясо кур (тушка) — 130,86 тысячи рублей (рост на 1,3%).



Цена на свиней (в живом весе) в сельхозорганизациях составила 124,21 тысячи рублей за тонну. За неделю они повысились на 0,2%. Свиные полутуши за этот срок подорожали на 1,5%, до 187,72 тысячи рублей за тонну.

Фото: Максим Платонов (архив)

Производство свиней в сельхозорганизациях в январе — августе составило 3,19 млн тонн (в живом весе), что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года, пишет «Интерфакс».



На прошлой неделе Росстат сообщил о том, что в сентябре подорожали говядина и мясо птицы (на 2,4%), печень говяжья (на 1,8%), национальные сыры и брынза (на 1,7%), молоко (на 1,6%).



В конце сентября Министерство сельского хозяйства России договорилось с производителями о стабильных отпускных ценах на мясо птицы. Соглашение будет действовать до конца 2021 года.

Татьяна Леухина