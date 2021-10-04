Холодный декабрь после жаркого лета: что ждать казанцам от грядущей зимы

Фото: Максим Платонов

Зимний период в Казани будет в пределах нормы

После холодного сентября в Казани наступил относительно теплый октябрь. В Гидрометцентре Татарстана пообещали, что воздух начнет «неплохо по осенним меркам» прогреваться и даже наступит «запоздалое бабье лето». Но лето все же закончилось, и не за горами морозная зима. Чего ждать жителям Казани от холодных месяцев, «Реальному времени» рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

— Гидрометцентр РФ дал прогноз на весь отопительный сезон, и зимний период у него получился в пределах нормы для нашей территории. Только лишь декабрь они дали нам ниже нормы, то есть он у нас будет холодным, а остальное, как говорится, по климатическим меркам, по климатической норме, — рассказал Переведенцев, добавив, что если температуры прогнозируются в пределах климатический нормы, то и осадки ее не превысят. Скорее всего, так оно и будет, потому что все эти долгосрочные прогнозы оправдываются на 60—70%, они все равно во многом ориентируются на климат, утверждает профессор.

Переведенцев рассказал, какие температуры могут ждать казанцев по средним многолетним значениям, зафиксированным метеостанцией «Казань-университет». По данным профессора, в октябре казанцы могут готовиться к температуре в +4,2 градуса, в ноябре — к минус 2,7 градуса, в декабре — к минус 8,3 градуса. В январе следует ожидать минус 12,2 градуса, в феврале — минус 10,6, а в марте уже станет порядком теплее — минус 4,2 градуса. При этом он уточнил, что в центре города температуры всегда несколько выше.

Тем временем центр «Фобос» сообщил, что осадков в России зимой ожидается больше обычного — почти на четверть выше нормы в Москве и почти в два раза выше средних многолетних значений в низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири. Относительно того, стоит ли казанцам ждать в октябре-ноябре дождей, а зимой обильных снегопадов, Переведенцев заявил, что сейчас может говорить о них, только основываясь на климатических мерках и средних многолетних значениях:

— Осадков может выпасть в октябре 47 мм по норме, в ноябре — 44 мм, в декабре — 38 мм, в январе — 33 мм, в феврале — 28 мм, в марте — 27 мм. Это холодные месяцы, так распределяется в них температура и осадки, по многолетним климатическим данным. Ну а поскольку Гидрометцентр дает нам в пределах нормы все, за исключением декабря, декабрь только холоднее будет, примерно таких ожиданий можно придерживаться, такие могут быть температуры, подчеркиваю, среднемесячные температуры.

Фото: kpfu.ru

Профессор Переведенцев обратил внимание, что грядущей зимой будут как волны тепла, так и волны холода. По его словам, согласно климатическим меркам, устойчивый снежный покров ложится в начале двадцатых чисел ноября, примерно 21-го. Именно в этот период, как он подчеркнул, заканчивается предзимний период и начинается зима.



— Вопрос заключается в циркуляции атмосферы, а ее как раз сложнее всего прогнозировать. Если циркуляция атмосферы будет у нас западная, то есть на нас будет влиять Северная Атлантика, действительно, у нас будет тепло и снежно, тем более если будут к нам выходить южные циклоны. Но сентябрь у нас находился под воздействием Арктики в основном, арктического холодного воздуха, поэтому у нас было холодно, — объяснил Переведенцев.

Но в декабре придется утепляться

Как и говорил Юрий Переведенцев, Гидрометцентр России действительно прогнозирует холодный декабрь. По прогнозу синоптиков, в первый месяц календарной зимы средняя температура ниже нормы ожидается на большей части Приволжского федерального округа, на юге Уральского федерального округа и в юго-западных и центральных районах Сибирского федерального округа. Больше никаких аномалий для ПФО и его регионов на предстоящий холодный период в Гидрометцентре не прогнозируют.

Вероятностный прогноз температурного режима Гидрометцентра РТ в Татарстане на отопительный период 2021/2022 года это подтверждает. Декабрь указан единственным месяцем, когда среднемесячная температура будет ниже нормы, притом что она составляет -9,6 градуса.

Фото: Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра РТ, с октября по март включительно, исключая, как уже указано выше, декабрь, температурный фон в республике будет около нормы. Для октября она составит +3,1°С. Начиная с ноября температуры уже идут в минусе. В ноябре — минус 3,7 градуса, в январе — минус 13,6 градуса, в феврале — минус 12,3 градуса, а в марте — минус 5,7 градуса.

Оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период за последние 20 лет колебалась в пределах 58—81%, уточнили в Гидрометцентре РТ.

Как по Татарстану ударили морозы прошлой зимой

Предыдущей зимой татарстанцам пришлось померзнуть. Жители республики делились в соцсетях фото термометров с отметками за -40 градусов, а синоптики периодически предупреждали о гололедице и сильном ветре, метелях и тумане. Однако по прогнозу в ноябре 2020-го и феврале-марте 2021 года температуры ожидались выше нормы.

Морозы сковывали работу общественного транспорта — в январе ряд трамваем и троллейбусов с опозданием вышли в путь из-за того, что замерзли и оборвались контактные сети. Автобусы и вовсе пришлось прогревать с трех утра, чтобы они смогли выйти на маршруты. В отдельные дни на крайнем юго-востоке республики морозы достигали -38,7 градуса.



Фото: Максим Платонов

Страдали от морозов и люди. Во-первых, от обморожений. В январе сообщалось, что в республике сильное обморожение получил годовалый ребенок. Еще один несовершеннолетний находился в Алексеевской ЦРБ в состоянии средней тяжести, у него врачи диагностировали небольшое обморожение кисти. Во-вторых, холода ударили по счетам — за тепло в домах прошлой зимой татарстанцам пришлось заплатить больше обычного.

Холода держались до конца зимы. В ночь на 22 февраля в Татарстане температура опускалась до 25—31 градуса мороза. В низких районах, преимущественно на юге и востоке республики, она доходила до -36°С.

Татьяна Демина