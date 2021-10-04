Холодный декабрь после жаркого лета: что ждать казанцам от грядущей зимы
Зимний период в Казани будет в пределах нормы
После холодного сентября в Казани наступил относительно теплый октябрь. В Гидрометцентре Татарстана пообещали, что воздух начнет «неплохо по осенним меркам» прогреваться и даже наступит «запоздалое бабье лето». Но лето все же закончилось, и не за горами морозная зима. Чего ждать жителям Казани от холодных месяцев, «Реальному времени» рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.
— Гидрометцентр РФ дал прогноз на весь отопительный сезон, и зимний период у него получился в пределах нормы для нашей территории. Только лишь декабрь они дали нам ниже нормы, то есть он у нас будет холодным, а остальное, как говорится, по климатическим меркам, по климатической норме, — рассказал Переведенцев, добавив, что если температуры прогнозируются в пределах климатический нормы, то и осадки ее не превысят. Скорее всего, так оно и будет, потому что все эти долгосрочные прогнозы оправдываются на 60—70%, они все равно во многом ориентируются на климат, утверждает профессор.
Переведенцев рассказал, какие температуры могут ждать казанцев по средним многолетним значениям, зафиксированным метеостанцией «Казань-университет». По данным профессора, в октябре казанцы могут готовиться к температуре в +4,2 градуса, в ноябре — к минус 2,7 градуса, в декабре — к минус 8,3 градуса. В январе следует ожидать минус 12,2 градуса, в феврале — минус 10,6, а в марте уже станет порядком теплее — минус 4,2 градуса. При этом он уточнил, что в центре города температуры всегда несколько выше.
Тем временем центр «Фобос» сообщил, что осадков в России зимой ожидается больше обычного — почти на четверть выше нормы в Москве и почти в два раза выше средних многолетних значений в низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири. Относительно того, стоит ли казанцам ждать в октябре-ноябре дождей, а зимой обильных снегопадов, Переведенцев заявил, что сейчас может говорить о них, только основываясь на климатических мерках и средних многолетних значениях:
— Осадков может выпасть в октябре 47 мм по норме, в ноябре — 44 мм, в декабре — 38 мм, в январе — 33 мм, в феврале — 28 мм, в марте — 27 мм. Это холодные месяцы, так распределяется в них температура и осадки, по многолетним климатическим данным. Ну а поскольку Гидрометцентр дает нам в пределах нормы все, за исключением декабря, декабрь только холоднее будет, примерно таких ожиданий можно придерживаться, такие могут быть температуры, подчеркиваю, среднемесячные температуры.
Профессор Переведенцев обратил внимание, что грядущей зимой будут как волны тепла, так и волны холода. По его словам, согласно климатическим меркам, устойчивый снежный покров ложится в начале двадцатых чисел ноября, примерно 21-го. Именно в этот период, как он подчеркнул, заканчивается предзимний период и начинается зима.
— Вопрос заключается в циркуляции атмосферы, а ее как раз сложнее всего прогнозировать. Если циркуляция атмосферы будет у нас западная, то есть на нас будет влиять Северная Атлантика, действительно, у нас будет тепло и снежно, тем более если будут к нам выходить южные циклоны. Но сентябрь у нас находился под воздействием Арктики в основном, арктического холодного воздуха, поэтому у нас было холодно, — объяснил Переведенцев.
Но в декабре придется утепляться
Как и говорил Юрий Переведенцев, Гидрометцентр России действительно прогнозирует холодный декабрь. По прогнозу синоптиков, в первый месяц календарной зимы средняя температура ниже нормы ожидается на большей части Приволжского федерального округа, на юге Уральского федерального округа и в юго-западных и центральных районах Сибирского федерального округа. Больше никаких аномалий для ПФО и его регионов на предстоящий холодный период в Гидрометцентре не прогнозируют.
Вероятностный прогноз температурного режима Гидрометцентра РТ в Татарстане на отопительный период 2021/2022 года это подтверждает. Декабрь указан единственным месяцем, когда среднемесячная температура будет ниже нормы, притом что она составляет -9,6 градуса.
По прогнозу Гидрометцентра РТ, с октября по март включительно, исключая, как уже указано выше, декабрь, температурный фон в республике будет около нормы. Для октября она составит +3,1°С. Начиная с ноября температуры уже идут в минусе. В ноябре — минус 3,7 градуса, в январе — минус 13,6 градуса, в феврале — минус 12,3 градуса, а в марте — минус 5,7 градуса.
Оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период за последние 20 лет колебалась в пределах 58—81%, уточнили в Гидрометцентре РТ.
Как по Татарстану ударили морозы прошлой зимой
Предыдущей зимой татарстанцам пришлось померзнуть. Жители республики делились в соцсетях фото термометров с отметками за -40 градусов, а синоптики периодически предупреждали о гололедице и сильном ветре, метелях и тумане. Однако по прогнозу в ноябре 2020-го и феврале-марте 2021 года температуры ожидались выше нормы.
Морозы сковывали работу общественного транспорта — в январе ряд трамваем и троллейбусов с опозданием вышли в путь из-за того, что замерзли и оборвались контактные сети. Автобусы и вовсе пришлось прогревать с трех утра, чтобы они смогли выйти на маршруты. В отдельные дни на крайнем юго-востоке республики морозы достигали -38,7 градуса.
Страдали от морозов и люди. Во-первых, от обморожений. В январе сообщалось, что в республике сильное обморожение получил годовалый ребенок. Еще один несовершеннолетний находился в Алексеевской ЦРБ в состоянии средней тяжести, у него врачи диагностировали небольшое обморожение кисти. Во-вторых, холода ударили по счетам — за тепло в домах прошлой зимой татарстанцам пришлось заплатить больше обычного.
Холода держались до конца зимы. В ночь на 22 февраля в Татарстане температура опускалась до 25—31 градуса мороза. В низких районах, преимущественно на юге и востоке республики, она доходила до -36°С.
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