Гидрометцентр Татарстана: минувшей ночью температура опускалась до -36°С
В ночь на понедельник в Татарстане температура опускалась до 25-31 градуса мороза. В низких районах, преимущественно на юге и востоке РТ, она доходила до -36°С.
Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, Среднесуточные температуры воздуха оказались ниже средних многолетних значений на 9-16 градусов.
Днем 21 февраля максимальные температуры воздуха составили от -16°С до -22°С.
Днем осадков не отмечалось. Ночью местами отмечался небольшой снег.
Напомним, что в следующие две ночи синоптики допускают снижение температуры до -39°С в отдельных районах.Общество Татарстан
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