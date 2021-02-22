Гидрометцентр Татарстана: минувшей ночью температура опускалась до -36°С

Фото: Максим Платонов (архив)

В ночь на понедельник в Татарстане температура опускалась до 25-31 градуса мороза. В низких районах, преимущественно на юге и востоке РТ, она доходила до -36°С.

Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, Среднесуточные температуры воздуха оказались ниже средних многолетних значений на 9-16 градусов.

Днем 21 февраля максимальные температуры воздуха составили от -16°С до -22°С.

Днем осадков не отмечалось. Ночью местами отмечался небольшой снег.

Напомним, что в следующие две ночи синоптики допускают снижение температуры до -39°С в отдельных районах.