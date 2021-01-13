Татарстанцы делятся в соцсетях фото термометров с отметками за -40 градусов

Фото: соцсети

В соцсетях татарстанцы делятся фотографиями своих термометров, показания которых местами значительно отличаются от тех, что предоставляют электронные сервисы.

Так, судя по фотоотзывам, в Богатых Сабах утром температура воздуха составляла -42 градуса, в Балтасях и Камско-Устинском районе -43 градуса. Отметка -40 зафиксирована в Арском районе. В Верхнем Услоне температура составляла -32 градуса, в Апастовском районе мороз достиг -38 градусов.

В комментариях пользователи добавляют свои значения: Апастовский район, станция Каратун — минус 45, Кукморский район — минус 35, Муслюмово — минус 37, Лаишево — минус37.

Ранее в Министерстве образования РТ сообщили, что уроки могут быть отменены при температуре воздуха минус 23 градусах в начальных классах городских школ, в 5—9 классах сельских школ — при минус 25, в 5—9 классах городских школ — при минус 25 градусах, в 10—11 классах сельских школ — при 30 градусах мороза, в 10—11 классах городских школ — при минус 32 градусах.



Ольга Плешкова