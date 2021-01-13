Из-за морозов ряд трамваев в Казани сегодня поздно вышел на маршрут

Из-за морозов ряд трамваев сегодня поздно вышел на маршрут из-за обрыва контактной сети. Провода замерзли, поэтому утром было приостановлено движение троллейбусных и трамвайных маршрутов.

Как сообщается на сайте исполкома, специалисты технической службы МУП «Метроэлектротранс» сегодня работают в усиленном режиме. Обрывы сети оперативно устраняются.

Фото: Марат Мугинов

Что касается автобусов, то подвижной состав готовили к выходу заранее. Автобусы начали прогревать в три утра. В Комитете по транспорту отметили, что не зафиксировано ни одного схода с маршрута.

Ранее Гидрометцентр Татарстана опубликовал метеоданные по районам — морозы достигли -38,7 градуса.



Ольга Плешкова