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Гидрометцентр Татарстана опубликовал метеоданные по районам — морозы достигли -38,7 градусов

10:06, 13.01.2021
Гидрометцентр Татарстана опубликовал метеоданные по районам — морозы достигли -38,7 градусов
Фото: kzn.ru

В 9 утра в Татарстане минимальные температуры воздуха составляли от -25°. Таковы данные Гидрометцентра Татарстана.

На крайнем юго-востоке республики (Бавлы) морозы составили до -38,7°. На востоке (Муслюмово), в Казани минимальные температуры воздуха в различных районах города колебались в пределах от -29,1° до -32,7°. В ближайшем пригороде столицы РТ (аэропорт Казань) зафиксирована температура -34,5°.

Фото: tatarmeteo.ru

Ранее татарстанцы поделились в соцсетях фото термометров с отметками за -40 градусов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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