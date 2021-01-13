Гидрометцентр Татарстана опубликовал метеоданные по районам — морозы достигли -38,7 градусов

В 9 утра в Татарстане минимальные температуры воздуха составляли от -25°. Таковы данные Гидрометцентра Татарстана.

На крайнем юго-востоке республики (Бавлы) морозы составили до -38,7°. На востоке (Муслюмово), в Казани минимальные температуры воздуха в различных районах города колебались в пределах от -29,1° до -32,7°. В ближайшем пригороде столицы РТ (аэропорт Казань) зафиксирована температура -34,5°.

Фото: tatarmeteo.ru

Ранее татарстанцы поделились в соцсетях фото термометров с отметками за -40 градусов.



Ольга Плешкова