Мороз собирает жатву: после резкого похолодания в Татарстане госпитализируют людей с обморожениями

Фото: Максим Платонов

Столбик термометра падает все ниже

Погода на территории Татарстана продолжает поражать низкими температурами. Еще накануне прогнозировалось падение столбика термометра до -33, а Минобрнауки Татарстана предупредило, что занятия в школах могут быть отменены. Реальность оказалась даже холоднее прогнозов — согласно опубликованным Гидрометцентром республики данным, в отдельных районах республики температура приблизилась к отметке в 39 градусов мороза.

В соцсетях татарстанцы делятся фотографиями своих термометров, показания которых местами значительно отличаются от тех, что предоставляют электронные сервисы. Так, судя по фотоотзывам, в Богатых Сабах утром температура воздуха составляла -42 градуса, в Балтасях и Камско-Устьинском районе — -43 градуса. Отметка -40 зафиксирована в Арском районе. В Верхнем Услоне температура составляла -32 градуса, в Апастовском районе мороз достиг -38 градусов.

Фото: соцсети

Мороз собирает жатву

Сильные морозы принесли с собой и повышенные риски переохлаждения. За сутки на станцию скорой помощи Казани поступило три обращения, связанных с переохлаждением. Все пациенты — взрослые, после оказания амбулаторной помощи их отпустили домой. Также поступило три обращения по обморожению — один подросток, помощь которому оказали на месте, и двое взрослых, которых пришлось госпитализировать.

Есть и более тяжелые случаи. Врач-хирург отделения гнойной хирургии РКБ Айрат Ахунзянов рассказал, что в его отделении сейчас лечится один пациент с глубоким обморожением — он страдает сахарным диабетом и не ощутил переохлаждения конечностей, возвращаясь с рыбалки. В целом же за год РКБ, по словам Ахунзянова, принимает по два-три пациента с тяжелыми случаями обморожений.

А детский хирург хирургического отделения №2 ДРКБ Владимир Линьков сообщил, что в эти часы в Казань транспортируют ребенка в тяжелом состоянии.

— В данный момент наша бригада транспортирует ребенка в крайне тяжелом состоянии, с обморожением. Годовалый ребенок, он получил очень сильное обморожение. Еще один ребенок также находится в Алексеевской ЦРБ, у него состояние средней тяжести, небольшое обморожение кисти, — сообщил Линьков.

Первые признаки беды



Для переохлаждения характерно падение температуры тела — ниже 32 градусов, напомнил доцент кафедры хирургических болезней КГМА г. Казани Вячеслав Филиппов. Характерные симптомы — озноб, сонливость, спутанность сознания. «При общем переохлаждении проявляется общая заторможенность, сонливость. Вот идете, видите — человек то ли выпил, то ли не выпил, к нему обращаетесь — он отвечает не как обычно, односложно. Это должно насторожить», — описывает состояние Филиппов.

Обморожение же — это локальное поражение холодом. На начальной стадии первые его признаки — побледнение кожных покровов и онемение. Если первая стадия обморожения проходит в течение недели, то более глубокое поражение может потребовать хирургического вмешательства — подчас вплоть до ампутации.

— Человек может вначале даже и не подозревать, что у него серьезное поражение. Ну побледнели кожные покровы, онемели пальчики, человек не обращает внимания — особенно любители зимней рыбалки и те, кто много находятся на улице. А в целом нужно обращаться за помощью, — добавляет Филиппов.

Он также заметил, что около 90% поступающих с обморожениями — пациенты после праздничных злоупотреблений. «Человек теряет контроль за ситуацией, лежит на улице, и если на него не обратили внимания, рискует получить обморожение», — говорит Филиппов и еще раз напоминает: алкоголь дает лишь иллюзию тепла, а на деле только усугубляет охлаждение организма.



— Все обморожения [у детей] — результат невнимания со стороны родителей. Если дети остаются без внимания — возможно обморожение. […] Нужно не отпускать гулять ребенка одного, тем более в такую погоду. И в течение минут 20—30 после пребывания на холоде нужно родителям обратить внимание на кожу ребенка. Первые признаки — побледнение на щечках, других участках кожи, стоит обратить внимание, — добавляет Линьков.

Как правильно согреваться

Если человек в сознании, специалисты рекомендуют отогревать его «изнутри» — давать горячую еду и питье, а также накладывать на поврежденные места термоизолирующие повязки из ваты или просто любые теплые предметы. Если пациент в более тяжелом состоянии — он отправляется в стационар.

Айрат Ахунзянов отмечает, что неправильное «отогревание снаружи» может привести к тяжелым последствиям.

— Был пациент, который пренебрег принципом отогревания изнутри. Когда почувствовал, что ноги его не слушаются, первым делом снял обувь и поставил ноги к батарее — рассчитывал, что быстрее согреется. Но произошло обратное, и развились некрозы, — рассказал Ахунзянов.

Александр Артемьев