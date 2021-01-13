Мороз собирает жатву: после резкого похолодания в Татарстане госпитализируют людей с обморожениями
Столбик термометра падает все ниже
Погода на территории Татарстана продолжает поражать низкими температурами. Еще накануне прогнозировалось падение столбика термометра до -33, а Минобрнауки Татарстана предупредило, что занятия в школах могут быть отменены. Реальность оказалась даже холоднее прогнозов — согласно опубликованным Гидрометцентром республики данным, в отдельных районах республики температура приблизилась к отметке в 39 градусов мороза.
В соцсетях татарстанцы делятся фотографиями своих термометров, показания которых местами значительно отличаются от тех, что предоставляют электронные сервисы. Так, судя по фотоотзывам, в Богатых Сабах утром температура воздуха составляла -42 градуса, в Балтасях и Камско-Устьинском районе — -43 градуса. Отметка -40 зафиксирована в Арском районе. В Верхнем Услоне температура составляла -32 градуса, в Апастовском районе мороз достиг -38 градусов.
Мороз собирает жатву
Сильные морозы принесли с собой и повышенные риски переохлаждения. За сутки на станцию скорой помощи Казани поступило три обращения, связанных с переохлаждением. Все пациенты — взрослые, после оказания амбулаторной помощи их отпустили домой. Также поступило три обращения по обморожению — один подросток, помощь которому оказали на месте, и двое взрослых, которых пришлось госпитализировать.
Есть и более тяжелые случаи. Врач-хирург отделения гнойной хирургии РКБ Айрат Ахунзянов рассказал, что в его отделении сейчас лечится один пациент с глубоким обморожением — он страдает сахарным диабетом и не ощутил переохлаждения конечностей, возвращаясь с рыбалки. В целом же за год РКБ, по словам Ахунзянова, принимает по два-три пациента с тяжелыми случаями обморожений.
А детский хирург хирургического отделения №2 ДРКБ Владимир Линьков сообщил, что в эти часы в Казань транспортируют ребенка в тяжелом состоянии.
Первые признаки беды
Для переохлаждения характерно падение температуры тела — ниже 32 градусов, напомнил доцент кафедры хирургических болезней КГМА г. Казани Вячеслав Филиппов. Характерные симптомы — озноб, сонливость, спутанность сознания. «При общем переохлаждении проявляется общая заторможенность, сонливость. Вот идете, видите — человек то ли выпил, то ли не выпил, к нему обращаетесь — он отвечает не как обычно, односложно. Это должно насторожить», — описывает состояние Филиппов.
Обморожение же — это локальное поражение холодом. На начальной стадии первые его признаки — побледнение кожных покровов и онемение. Если первая стадия обморожения проходит в течение недели, то более глубокое поражение может потребовать хирургического вмешательства — подчас вплоть до ампутации.
Он также заметил, что около 90% поступающих с обморожениями — пациенты после праздничных злоупотреблений. «Человек теряет контроль за ситуацией, лежит на улице, и если на него не обратили внимания, рискует получить обморожение», — говорит Филиппов и еще раз напоминает: алкоголь дает лишь иллюзию тепла, а на деле только усугубляет охлаждение организма.
— Все обморожения [у детей] — результат невнимания со стороны родителей. Если дети остаются без внимания — возможно обморожение. […] Нужно не отпускать гулять ребенка одного, тем более в такую погоду. И в течение минут 20—30 после пребывания на холоде нужно родителям обратить внимание на кожу ребенка. Первые признаки — побледнение на щечках, других участках кожи, стоит обратить внимание, — добавляет Линьков.
Как правильно согреваться
Если человек в сознании, специалисты рекомендуют отогревать его «изнутри» — давать горячую еду и питье, а также накладывать на поврежденные места термоизолирующие повязки из ваты или просто любые теплые предметы. Если пациент в более тяжелом состоянии — он отправляется в стационар.
Айрат Ахунзянов отмечает, что неправильное «отогревание снаружи» может привести к тяжелым последствиям.
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