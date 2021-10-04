Главное за выходные: Зеленский готов к встрече с Путиным, ход регистрации «Спутника V» в ВОЗ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 4 октября:
- Подозреваемый в убийстве девушек в городе Гай Оренбургской области 30-летний Александр Лазарев задержан. Правоохранители задержали его в Орске, когда он пытался угнать автомобиль. Ранее подозреваемый уже был судим за убийство. 30 сентября ночью после тушения пожара в многоквартирном доме в городе Гай Оренбургской области обнаружили тела двух девушек. Во дворе дома нашли тело еще одной. По данным СК, убитые девушки — студентки медколледжа 17, 18 и 19 лет, они вместе снимали квартиру. Ведомство опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что их якобы зарубили топором. У них многочисленные колото-резаные раны. Девушки были родом из Башкирии. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
- Устранены все барьеры, препятствующие регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, все вопросы касательно включения «Спутника V» в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения, полностью сняты. «Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана», — сказал Мурашко.
- Член думского Комитета по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва», рассказывая о данных по заболеваемости коронавирусом, упомянул Татарстан и выразил мнение, что власти региона занижают ежедневную статистику по заболевшим. «Я никогда не поверю. Когда вокруг все горит, вокруг сотни заболевших, а в Татарстане 60 за прошедший день. Потом врать продолжают, изображать эффективность продолжают, а по этому поводу не принимаются соответствующие меры», — сказал он. По его словам, низкие темпы вакцинации в стране сохраняются из-за недоверия населения властям, в том числе это происходит из-за заниженных цифр по заболеваемости.
- Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным как лично, так и в «нормандском формате». Об этом украинский лидер заявил на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции его партии «Слуга народа». «Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат», — сказал он.
- Прокуратура Елабуги проверяет информацию об отравлении детей в бассейне в селе Хлыстово, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. На место выезжал прокурор города Рустем Шарафутдинов. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе ответственных должностных лиц организации и примет меры прокурорского реагирования, если на то будут основания. Известно, что после посещения бассейна в детское отделение Елабужской центральной районной больницы доставили двоих детей трех и одиннадцати лет. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей.
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстана Ирина Волынец прокомментировала «Реальному времени» появившуюся в telegram-каналах информацию о своем назначении на должность федерального детского омбудсмена. Данное решение принимает президент страны, отметила она. «Глава государства лучше знает, кто наиболее соответствует должности и достоин защищать права и законные интересы детей России. Это очень ответственный пост», — сказала она. Волынец считает, что человек, которого назначат уполномоченным по правам ребенка России, будет соответствовать всем критериям.
Алексей НечаевОбществоВласть Татарстан
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