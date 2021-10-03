Зеленский заявил, что хотел бы лично встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным как лично, так и в «нормандском формате». Об этом украинский лидер заявил на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции его партии «Слуга народа».

— Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат, — приводит ТАСС его слова.

Фото: president.gov.ua

На этой неделе украинские СМИ со ссылкой на источники заявили, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в конце этого года или в начале следующего.



В апреле Зеленский в своем видеообращении предложил встретиться российскому лидеру в «любой точке украинского Донбасса, где идет война». В сентябре его пресс-секретарь Сергей Никифоров заявлял, что главное условие встречи президентов — наличие в повестке вопроса «оккупации Россией части территории Украины». Он добавил, что Зеленский готов к встрече в любое время. Но она должна пройти на нейтральной территории.



Татьяна Леухина