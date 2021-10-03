Прокуратура Елабуги проверит информацию об отравлении детей в бассейне

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Елабуги проверяет информацию об отравлении детей в бассейне в селе Хлыстово, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



На место выехал прокурор города Рустем Шарафутдинов. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе ответственных должностных лиц организации и примет меры прокурорского реагирования, если на то будут основания.

Известно, что после посещения бассейна в детское отделение Елабужской центральной районной больницы доставили двоих детей трех и одиннадцати лет. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минздрава республики.

В обстоятельствах произошедшего разбираются экстренные службы. «По предварительным данным, дети могли надышаться хлором», — дали комментарий в МВД Татарстана.

Фото: прокуратура РТ

В конце сентября в Таганроге в больницу госпитализировали шестерых детей с отравлением парами хлора после посещения городского бассейна. В июле в аквапарке «Ривьера» шесть человек, среди которых пять детей, отравились хлоркой.

Маргарита Головатенко