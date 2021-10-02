Волынец прокомментировала слухи о том, что может стать детским омбудсменом России

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстана Ирина Волынец прокомментировала «Реальному времени» появившуюся в telegram-каналах информацию о своём назначении на должность федерального детского омбудсмена. Данное решение принимает президент страны, отметила она.

«Глава государства лучше знает, кто наиболее соответствует должности и достоин защищать права и законные интересы детей России. Это очень ответственный пост», — сказала она. Волынец считает, что человек, которого назначат уполномоченным по правам ребенка России, будет соответствовать всем критериям.

Фото: скриншот (архив)

Детский омбудсмен РТ отметила, что поддержит любое решение о назначении, принятое президентом.



«Действительно, у нас есть достойные претенденты, в том числе в нашей команде региональных омбудсменов. Мне о принятом решении пока не известно», — сказала она.

Ранее в telegram-канале «Как-то вот так» появился пост о том, что уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец может стать федеральным детским омбудсменом. Президент России Владимир Путин освободил от этой должности Анну Кузнецову. Она станет депутатом Государственной Думы РФ.

Ирина Волынец назначена на пост уполномоченного по правам ребенка в Татарстане в сентябре 2020 года.

Татьяна Леухина