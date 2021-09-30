«Ведомости»: Facebook в России может получить миллиардный штраф

В России могут оштрафовать Facebook на сумму, равную десятой части всей его выручки. За повторное неудаление запрещенной информации Роскомнадзор планирует составить протоколы на Facebook и Google, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что Роскомнадзор вызвал представителей Facebook на составление протокола о нарушении российского законодательства 4 октября. Затем документ направят в суд, который установит размер штрафа. Так как речь идет о повторном нарушении, то корпорацию могут обязать выплатить сумму, которая может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании.

По данным экспертов, российская выручка Facebook составляет около 12 млрд рублей.

Напомним, в мае мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook по восьми протоколам на сумму 26 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Позже компания обжаловала этот штраф.

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По данным на 14 сентября, общая сумма штрафов, наложенных на Facebook в России, достигла 90 млн рублей. К ней 24 сентября добавился штраф в размере 15 млн рублей за то, что компания не локализовала в России персональные данные граждан. Facebook уже просила отсрочку для выплаты штрафов.



Ольга Шагиева