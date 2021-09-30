«Ведомости»: Facebook в России может получить миллиардный штраф
В России могут оштрафовать Facebook на сумму, равную десятой части всей его выручки. За повторное неудаление запрещенной информации Роскомнадзор планирует составить протоколы на Facebook и Google, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что Роскомнадзор вызвал представителей Facebook на составление протокола о нарушении российского законодательства 4 октября. Затем документ направят в суд, который установит размер штрафа. Так как речь идет о повторном нарушении, то корпорацию могут обязать выплатить сумму, которая может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании.
По данным экспертов, российская выручка Facebook составляет около 12 млрд рублей.
Напомним, в мае мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook по восьми протоколам на сумму 26 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Позже компания обжаловала этот штраф.
По данным на 14 сентября, общая сумма штрафов, наложенных на Facebook в России, достигла 90 млн рублей. К ней 24 сентября добавился штраф в размере 15 млн рублей за то, что компания не локализовала в России персональные данные граждан. Facebook уже просила отсрочку для выплаты штрафов.
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