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Московский суд вновь оштрафовал Facebook и Twitter

13:43, 14.09.2021
Московский суд вновь оштрафовал Facebook и Twitter
Фото: Максим Платонов

Московский суд вновь оштрафовал компании Facebook и Twitter. Первую обязали выплатить 21 млн рублей, вторую — 5 млн рублей.

Facebook оштрафовали за неудаление запрещенной в России информации. Суд рассмотрел пять административных протоколов по статье 13.41 КоАП РФ.

Общая сумма штрафов, наложенных на Facebook в России, достигла 90 млн рублей. Штрафы Twitter превысили 45 млн рублей, пишет RT.

Фото: pixabay.com

Напомним, 26 августа Таганский суд Москвы назначил Facebook штраф в размере 15 млн рублей за отказ в локализации данных россиян. За аналогичное правонарушение оштрафовали и WhatsApp на 4 млн рублей. Затем 19 августа Таганский районный суд Москвы признал законным наложение штрафа на Facebook в размере 17 млн рублей по четырем протоколам за то, что компания не удалила запрещенную в России информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). В мае по восьми административным протоколам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ Facebook оштрафовали на 26 млн рублей.

Татьяна Демина
ОбществоВластьБизнесТехнологии

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