Московский суд вновь оштрафовал Facebook и Twitter
Московский суд вновь оштрафовал компании Facebook и Twitter. Первую обязали выплатить 21 млн рублей, вторую — 5 млн рублей.
Facebook оштрафовали за неудаление запрещенной в России информации. Суд рассмотрел пять административных протоколов по статье 13.41 КоАП РФ.
Общая сумма штрафов, наложенных на Facebook в России, достигла 90 млн рублей. Штрафы Twitter превысили 45 млн рублей, пишет RT.
Напомним, 26 августа Таганский суд Москвы назначил Facebook штраф в размере 15 млн рублей за отказ в локализации данных россиян. За аналогичное правонарушение оштрафовали и WhatsApp на 4 млн рублей. Затем 19 августа Таганский районный суд Москвы признал законным наложение штрафа на Facebook в размере 17 млн рублей по четырем протоколам за то, что компания не удалила запрещенную в России информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). В мае по восьми административным протоколам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ Facebook оштрафовали на 26 млн рублей.
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