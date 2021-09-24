Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей — они не локализировали данные

Американские сервисы Facebook, WhatsApp и Twitter вновь оштрафовали — сумма очередного штрафа достигла 36 млн рублей. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы за то, что компании не локализовали в России персональные данные граждан.



WhatsApp получил штраф в 4 млн рублей, Facebook — 15 млн рублей, а Twitter выписали штраф в размере 17 млн рублей, сообщает RT.

По закону компании обязаны обеспечить «запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение» персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на ее территории.

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Около недели назад Московский суд тоже оштрафовал компании Facebook и Twitter. Первую обязали выплатить 21 млн рублей, вторую — 5 млн рублей. Facebook оштрафовали за неудаление запрещенной в России информации. Суд рассмотрел пять административных протоколов по статье 13.41 КоАП РФ. Общая сумма штрафов, наложенных на Facebook в России, достигла 90 млн рублей. Штрафы Twitter превысили 45 млн рублей.

Напомним, 26 августа Таганский суд Москвы назначил Facebook штраф в размере 15 млн рублей за отказ в локализации данных россиян. За аналогичное правонарушение оштрафовали и WhatsApp на 4 млн рублей. Затем, 19 августа, Таганский районный суд Москвы признал законным наложение штрафа на Facebook в размере 17 млн рублей по четырем протоколам за то, что компания не удалила запрещенную в России информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). В мае по восьми административным протоколам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ Facebook оштрафовали на 26 млн рублей.

Маргарита Головатенко