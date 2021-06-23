Facebook обжаловал штрафы суда на 26 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Компания Facebook обжаловала решение мирового суда Москвы о наложенных за отказ удалить запрещенную информацию из интернета штрафах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского райсуда столицы.

В мае по восьми административным протоколам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ Facebook оштрафовали на 26 млн рублей. По двум из них суд вынес штраф в размере 4 млн рублей за каждый, по шести остальным — в размере 3 млн рублей за каждое административное правонарушение.

Напомним, по данным Роскомнадзора, Facebook/Instagram не удалил более 3,7 тыс. запрещенных материалов. Среднее время выполнения ими требований по их удалению составляет 105 суток.



Татьяна Демина