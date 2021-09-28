Facebook попросил отсрочку в выплате 26 млн рублей штрафа из-за технических проблем

Facebook обратился в суд с просьбой отсрочки исполнения постановлений об уплате штрафов в размере 26 млн рублей. Сделала компания это 27 сентября — в последний день срока для их добровольной уплаты.

В Facebook заявили, что у них возникли технические проблемы в переводе денег в счет погашения штрафов. Суд рассмотрит заявления в среду, 29 сентября, сообщает ТАСС.

Напомним, в мае мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook по восьми протоколам на сумму 26 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Позже компания обжаловала этот штраф.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным на 14 сентября, общая сумма штрафов, наложенных на Facebook в России, достигла 90 млн рублей. К ней 24 сентября добавился штраф в размере 15 млн рублей за то, что компания не локализовала в России персональные данные граждан.



Татьяна Демина