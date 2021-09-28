Facebook попросил отсрочку в выплате 26 млн рублей штрафа из-за технических проблем
Facebook обратился в суд с просьбой отсрочки исполнения постановлений об уплате штрафов в размере 26 млн рублей. Сделала компания это 27 сентября — в последний день срока для их добровольной уплаты.
В Facebook заявили, что у них возникли технические проблемы в переводе денег в счет погашения штрафов. Суд рассмотрит заявления в среду, 29 сентября, сообщает ТАСС.
Напомним, в мае мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook по восьми протоколам на сумму 26 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Позже компания обжаловала этот штраф.
По данным на 14 сентября, общая сумма штрафов, наложенных на Facebook в России, достигла 90 млн рублей. К ней 24 сентября добавился штраф в размере 15 млн рублей за то, что компания не локализовала в России персональные данные граждан.
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