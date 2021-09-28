Главное о коронавирусе на 28 сентября: в Челнах отменили мероприятия, сколько еще продлится пандемия
Мероприятия в Набережных Челнах отменены
- В Набережных Челнах отменили проведение массовых мероприятий в связи с напряженной обстановкой с коронавирусом. Решено было оставить лишь мероприятия на уровне трудовых коллективов. Это касается предстоящих праздников — Дня учителя и Международного дня пожилых людей.
- В Татарстане подтвердили еще пять летальных случаев от коронавируса.
От инфекции скончались четверо мужчин 1946, 1956, 1957 и 1964 годов рождения и одна женщина 1961 года рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы.
Коронавирус поражает нервную систему детей
За последние сутки проведено 309 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 272 307 человек.
- Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал очередное расследование, инициированное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса. По его мнению, расследование является компетенцией конвенции по биологическому и токсинному оружию (КБТО), а не ВОЗ, которая также является участником конвенции.
- В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе. Ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. В мэрии напомнили, что за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции предусмотрен штраф до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.
- Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что пандемия коронавируса продлится еще как минимум год. Вернуться к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости.
- Главным симптомом коронавируса стали проблемы с ЖКТ. Такие симптомы встречаются у 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита. Это происходит в связи с мутациями вируса, заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
- После перенесенного коронавируса у женщин снижается возможность забеременеть, в том числе с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), заявила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина. По ее словам, были изучены данные переболевших пациенток до болезни и после. Выяснилось, что перенесенная в тяжелой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин после 37 лет.
- В Самарской области вводят QR-коды сертификата о вакцинации для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров. Это связано с возросшими темпами заболеваемости коронавирусом. Для организации процесса дается 2 недели на подготовку. Губернатор поручил коллегам провести встречу с представителями заведений общепита и выработать дополнительные меры. Сейчас их работа ограничена с 21.00 до 6.00, если занято более 50% посадочных мест.
- Институт стволовых клеток человека может создать комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно и от коронавируса, и от гриппа. Такая возможность изучается учеными. Сейчас определяется, сколько клинических исследований необходимо провести для совмещения вакцин.
- Министерство здравоохранения России одобрило начало клинических испытаний еще одной отечественной вакцины от коронавируса — «Бетувакса». Соответствующие данные есть в реестре ведомства. Первый и второй этап испытаний вакцины «Бетувакс» планируется провести на 170 пациентах. Разрешение на исследование препарата действует до 31 августа 2022 года.
- Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев считают детей и подростков основными распространителями коронавируса. У них максимальное число контактов: в учебных заведениях они общаются в закрытых помещениях с педагогами, между собой, в молодежных группах, а затем возвращаются домой.
- В Уфе на дистанционное обучение переведены 70 школ. Удаленный формат обучения введен на две недели для учеников с пятого по восьмой и 10-го классов. Дети вернутся в классы в случае стабилизации эпидемиологической ситуации.
- В Белгороде рестораны и кафе теперь могут принимать только привившихся, со справкой о перенесенном заболевании или с ПЦР-тестом, срок действия которого составляет 72 часа. Эти правила не распространяются только на несовершеннолетних.
- В Санкт-Петербурге патологоанатомы пожаловались на отмену выплат, которые были положены им наравне с другими медицинскими сотрудниками за работу с больными COVID-19. Заведующие патологоанатомических отделений городских больниц готовят обращение в Смольный с просьбой пересмотреть это решение.
- Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявил, что мутированный коронавирус не поражает детские легкие, но влияет на нервную систему. Поражения носят характер резкого старения детской нервной системы. Ребенку может быть 12 лет, но анатомически нервная система заболевшего несовершеннолетнего напоминает глубоко пожилого человека.
Продолжительность жизни снижается на 10 лет
В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 232 357 690 человек, 4 756 701 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (43 116 448). На второй строчке — Индия (33 697 581), на третьей — Бразилия (21 366 395), на четвертой — Россия (7 334 843, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 087 110).
Больше всего смертей зафиксировано в США (690 434). За ними следуют Бразилия (594 653), Индия (447 373), Мексика (275 676), Россия (201 015) и Перу (199 314).
- Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны ВОЗ не должны скрывать информацию о заболеваниях. Макрон не уточнил, какие именно государства он имеет в виду.
- Официальный представитель госдепа Нед Прайс сообщил, что заболел коронавирусом и ушел на карантин. Он добавил, что чувствует себя «неважно», но считает, что вакцина защищает его от тяжелого течения болезни.
- Биолог университета Джорджа Мейсона (США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра Анча Баранова заявила, что из-за COVID-19 продолжительность жизни сокращается на десять лет. В молодости иммунитет справляется с болезнью, но к старости прибавляются другие болезни. «У нас появился новый природный враг, который нас постепенно грызет», — сказала она.
- Pfizer запустила клинические исследования антивирусного препарата для лечения COVID-19 на ранних стадиях или в качестве профилактики. Препарат потенциально можно будет принимать при проявлении первых симптомов болезни или после контакта с инфицируемым.
- Президент США Джо Байден вакцинировался от коронавируса в третий раз, сделав бустерную прививку. Американский президент сообщил, что первая леди страны тоже сделает повторную прививку, однако это произойдет несколько позже.
- Во Вьетнаме с ноября для туристов планируют открыть остров Фукуок. При этом приоритет будет отдаваться российским туристам.
- На карантин ушли король Иордании Абдалла II и его жена королева Рания. Причиной послужило то, что наследный принц Иордании Аль-Хусейн бен Абдалла получил положительный результат теста. Тесты короля и королевы отрицательные, но в соответствии с протоколом они уйдут на самоизоляцию.
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