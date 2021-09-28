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Минздрав: коронавирус снижает возможность забеременеть

08:41, 28.09.2021 1
Минздрав: коронавирус снижает возможность забеременеть
Фото: realnoevremya.ru

После перенесенного коронавируса у женщин снижается возможность забеременеть, в том числе с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

По ее словам, были изучены данные переболевших пациенток до болезни и после. Выяснилось, что перенесенная в тяжелой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин после 37 лет.

«Сейчас мы анализируем состояние эмбрионов у женщин до и после заболевания, а также исходы программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Эти данные сейчас готовятся к публикации», — рассказала Долгушина газете «Известия».

Ранее в Минздраве рассказали, какой срок беременности оптимален для вакцинации.

Ольга Шагиева
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:31
    то, что тут написано - это само собой очевидно для женщин старше 35-37и лет..
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