В Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердили еще пять летальных случаев от коронавируса, сообщили в Минздраве региона.

От инфекции скончались четверо мужчин 1946, 1956, 1957 и 1964 годов рождения и одна женщина 1961 года рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Всего по состоянию на 27 сентября в республике зарегистрировано 736 случаев смерти.

Фото: realnoevremya.ru

Минувшая неделя оказалась рекордной по количеству смертей от коронавируса в России за все время пандемии. За неделю от COVID-19 умерли 5 682 россиянина. Всего пандемия унесла жизни 203 900 человек в нашей стране. Таким образом, официальная летальность составляет 2,75%.

Пандемия COVID-19 привела к самому сильному снижению средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах со времен Второй мировой войны. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета, изучившие данные в 29 странах, в том числе европейских, а также Чили и США.

Маргарита Головатенко