«Институт стволовых клеток человека» планирует создать одну вакцину от коронавируса и гриппа
«Институт стволовых клеток человека» может создать комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно и от коронавируса, и от гриппа, сообщил председатель совета директоров института Артур Исаев.
«Мы рассматриваем эту возможность, поскольку у нас есть уже данные по гриппозной вакцине на основе нашего носителя и по коронавирусной доклинические данные», — приводит его слова ТАСС.
Исаев отметил, что в настоящий момент определяется, сколько клинических исследований необходимо провести для совмещения вакцин.
Министерство здравоохранения России одобрило начало клинических испытаний еще одной отечественной вакцины от коронавируса — под названием «Бетувакс», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ).
Первый и второй этап испытаний вакцины планируется провести на 170 пациентах. Разрешение на исследование препарата действует до 31 августа 2022 года.
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