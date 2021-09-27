«Институт стволовых клеток человека» планирует создать одну вакцину от коронавируса и гриппа

«Институт стволовых клеток человека» может создать комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно и от коронавируса, и от гриппа, сообщил председатель совета директоров института Артур Исаев.



«Мы рассматриваем эту возможность, поскольку у нас есть уже данные по гриппозной вакцине на основе нашего носителя и по коронавирусной доклинические данные», — приводит его слова ТАСС.

Исаев отметил, что в настоящий момент определяется, сколько клинических исследований необходимо провести для совмещения вакцин.

Фото: realnoevremya.ru

Министерство здравоохранения России одобрило начало клинических испытаний еще одной отечественной вакцины от коронавируса — под названием «Бетувакс», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ).

Первый и второй этап испытаний вакцины планируется провести на 170 пациентах. Разрешение на исследование препарата действует до 31 августа 2022 года.

Маргарита Головатенко