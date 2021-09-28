Инфекционист Тимаков ответил на вопрос, сколько еще продлится пандемия

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что пандемия коронавируса продлится еще как минимум год. Вернуться к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости.

«Год продлится минимум», — сказал Тимаков «РИА Новости».

За прошлую неделю в России от COVID-19 умерло максимальное количество людей за всю пандемию — 5 682 человека.

Ольга Шагиева