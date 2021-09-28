Инфекционист Тимаков ответил на вопрос, сколько еще продлится пандемия
Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что пандемия коронавируса продлится еще как минимум год. Вернуться к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости.
«Год продлится минимум», — сказал Тимаков «РИА Новости».
За прошлую неделю в России от COVID-19 умерло максимальное количество людей за всю пандемию — 5 682 человека.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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