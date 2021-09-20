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В Прикамье объявили 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе в Перми

12:59, 20.09.2021
В Прикамье объявили 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе в Перми
Фото: Instagram.com

В Прикамье объявили траур по погибшим в Пермском государственном университете (ПГНИУ), где 20 сентября студент открыл стрельбу.

21 сентября объявлено днем траура по погибшим при стрельбе в Пермском госуниверситете — сообщили власти региона.

МЧС открыло горячую линию по стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Обратиться можно по телефону +7(342) 258-40-02.

Соболезнования в связи с трагедией выразила мэрия Казани, а также президент Татарстана Рустам Минниханов. Соболезнования прозвучали от администрации Набережных Челнов.

О стрельбе в Перми доложили президенту России Владимиру Путину.

Пресс-служба сборной России по футболу тоже выразила родным и близким пострадавших соболезнования. Запланированные на 20 сентября матчи 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) также начнутся с минуты молчания.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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