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Путину доложили о стрельбе в Перми

11:30, 20.09.2021
Путину доложили о стрельбе в Перми
Фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину доложили о стрельбе в Перми. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, глава государства глубоко соболезнует родным и близким погибших при стрельбе в пермском вузе, пишет ТАСС.

Узнав о произошедшем, Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину отправить в регион министров Валерия Фалькова и Михаила Мурашко.

Слова соболезнования Пермскому краю в связи с трагедией уже выразила мэрия Казани и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ольга Плешкова
Общество

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