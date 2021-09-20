МЧС открыло горячую линию по стрельбе в Пермском университете

МЧС открыло горячую линию по стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ).

Обратиться можно по телефону +7(342) 258-40-02, сообщает RT.



20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) студент открыл стрельбу.

В связи со стрельбой в Прикамье занятия отменили во всех школах, вузах и техникумах. Также в ПНИПУ, ПГИИК и пермском филиале РЭУ имени Плеханова. С завтрашнего дня эти вузы перейдут на дистанционную форму обучения.



Студент, открывший стрельбу, жив, сейчас он находится в больнице в критическом состоянии, сообщили в Следкоме РФ.

Маргарита Головатенко