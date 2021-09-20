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Сборная России по футболу выразила соболезнования после стрельбы в университете Перми

11:12, 20.09.2021
Сборная России по футболу выразила соболезнования после стрельбы в университете Перми
Фото: t.me/teamrussia

Пресс-служба сборной России по футболу выразила соболезнования пострадавшим после стрельбы в университете Перми.

«Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших во время стрельбы в Пермском университете. Скорбим вместе со всей страной», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в одном из университетов Перми произошла стрельба. Число погибших в результате инцидента достигло восьми человек.

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