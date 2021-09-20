Три матча РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Перми
Запланированные на 20 сентября матчи 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
До стартового свистка матчей «Урал» — «Локомотив», ЦСКА — «Спартак» и «Рубин» — «Зенит» присутствующие почтут память погибших в результате стрельбы в университете Перми.
«Российская премьер-лига выражает соболезнования родственникам и близким пострадавших. Оставшиеся матчи 8-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания», — говорится в заявлении лиги.СпортФутболПроисшествия
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