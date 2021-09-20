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Администрация Челнов выразила соболезнования в связи со стрельбой в Пермском крае

12:51, 20.09.2021
Администрация Челнов выразила соболезнования в связи со стрельбой в Пермском крае
Фото: Instagram.com

«Пермь! Выражаем соболезнования родным и близким. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в сообщении официального аккаунта мэрии Челнов в Instagram.

Также в мэрии сообщили о защищенности в образовательных учреждениях:

— На обеспечение антитеррористической защищенности образовательными учреждениями принимаются все необходимые меры: усилен пропускной режим, техническая защищенность.

Напомним, по инициативе мэра города Наиля Магдеева депутатским корпусом согласовано выделение 244 млн рублей из городского бюджета на оснащение образовательных объектов системами безопасности.

20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) студент открыл стрельбу.

Количество пострадавших при стрельбе в Перми увеличилось до 24 человек, из них 19 — с огнестрельными ранениями. Погибли 8 человек.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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