Администрация Челнов выразила соболезнования в связи со стрельбой в Пермском крае
«Пермь! Выражаем соболезнования родным и близким. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в сообщении официального аккаунта мэрии Челнов в Instagram.
Также в мэрии сообщили о защищенности в образовательных учреждениях:
— На обеспечение антитеррористической защищенности образовательными учреждениями принимаются все необходимые меры: усилен пропускной режим, техническая защищенность.
Напомним, по инициативе мэра города Наиля Магдеева депутатским корпусом согласовано выделение 244 млн рублей из городского бюджета на оснащение образовательных объектов системами безопасности.
20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) студент открыл стрельбу.
Количество пострадавших при стрельбе в Перми увеличилось до 24 человек, из них 19 — с огнестрельными ранениями. Погибли 8 человек.
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