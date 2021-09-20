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Рустам Минниханов выразил соболезнования после стрельбы в Пермском университете

11:26, 20.09.2021 1
Рустам Минниханов выразил соболезнования после стрельбы в Пермском университете
Фото: Instagram.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования после стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ), где 20 сентября студент открыл стрельбу.

«Новость о жестоком нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет с болью отозвалась в сердцах татарстанцев. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Скорбим. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал он в своем Instagram.

В комментариях под публикацией президента РТ неравнодушные также выразили свои соболезнования.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:31
    татарстанские споры галявиева стремительно распространяются по стране.(
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