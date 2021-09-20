Рустам Минниханов выразил соболезнования после стрельбы в Пермском университете

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования после стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ), где 20 сентября студент открыл стрельбу.

«Новость о жестоком нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет с болью отозвалась в сердцах татарстанцев. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Скорбим. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал он в своем Instagram.



В комментариях под публикацией президента РТ неравнодушные также выразили свои соболезнования.