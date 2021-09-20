Мэрия Казани выразила соболезнования после стрельбы в университете Перми

Мэрия Казани выразила соболезнования в связи со стрельбой в пермском университете. Слова поддержки опубликованы в телеграм-канале исполкома.



«Пермь, сердцем Казань с вами в эти минуты. Слишком свежа рана от событий, произошедших в казанском школе 11 мая. Это трагедия, с которой тяжело справиться и пережить и которая не проходит бесследно для всего города. Держитесь! Сил близким и родным погибших!»

В Перми сегодня один из студентов совершил вооруженное нападение на свой университет. По предварительным данным, в результате пять человек погибло, шестеро пострадало. Возбуждено уголовное дело. Губернатор региона сообщил о ликвидации одного из нападавших. По другим данным при задержании в связи с оказанием сопротивления нападавший был ранен.



Ольга Плешкова