Главное о коронавирусе на 14 сентября: Путин может уйти на карантин, выходные после вакцинации

От коронавируса в Татарстане умерла 32-летняя женщина

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 51 новый случай COVID-19. Всего на 14 сентября в республике зарегистрировали 26 166 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 22 775 человек, в том числе 154— за минувшие сутки.

В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от коронавируса. Среди умерших есть молодая 32-летняя женщина. Всего в республике зарегистрировали 709 летальных случаев.

Певица МакSим, которая этим летом тяжело заболела и была введена в искусственную кому, дала свое первое интервью после прихода в себя. Певица заявила, что коронавирус вызвал у нее осложнения, врачам приходилось каждый день менять стратегию лечения, чтобы ее спасти. Сейчас специалисты не могут дать прогноз, когда певица будет «как раньше», так как коронавирус — болезнь новая. На восстановление, по ее словам, уйдет примерно год.

Фото kremlin.ru

Путин может уйти на карантин

За последние сутки в России выявили 17 837 новых случаев коронавируса, выздоровели 15 907 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 7 176 085 человек, а выздоровевших — до 6 418 033 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 781 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 194 249 человек.

Президент России Владимир Путин не исключил ухода на карантин из-за заболеваемости коронавирусом. «Даже в моем окружении возникают проблемы с этим ковидом, надо разобраться, что там реально происходит», — заявил он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин образно выразился, говоря о своей возможности уйти на карантин.

Путин сообщил о начале поставок в Сирию российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Российский лидер считает, что совместные усилия помогут сирийскому народу встать на ноги, в том числе помогут восстановить экономику, социальную сферу, здравоохранение.

Фото: Максим Платонов

Минздрав допустил необходимость тестирования на COVID-19 до 2024 года. Об этом говорится в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи. По расчетам ведомства, в 2021 году государственным медучреждениям потребуется провести 18,6 млн тестов на коронавирусную инфекцию, год спустя — 13 млн, а в 2024-м — 10,4 млн.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, почему показатель смертности от коронавируса в России не снижается с конца июля. По его мнению, это произошло, так как в России стали «честнее» регистрировать смерть от COVID-19 — уменьшилось давление на непризнание отдельных случаев.

В Петербурге начали проводить вакцинацию от коронавируса среди беременных. Первую прививку сделали в поликлинике Первого медицинского университета. Будущих мам прививают с 22-й недели, противопоказания для беременных такие же, как и для остальных групп населения.

В Минздраве не рекомендовали прививаться от коронавируса кормящим матерям. Несмотря на то, что беременность исключена из списка противопоказаний, период грудного вскармливания все еще является противопоказанием к вакцинации.

Фото rastimdetey.ru

В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации с сохранением оплаты труда. В Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) обратили внимание, что сейчас предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено, тогда как появления слабости, ломоты в теле и повышенной температуры после прививки возникают часто.

Россияне пока не смогут въехать в Испанию как туристы даже после возобновления регулярных авиарейсов с 21 сентября. Возобновление авиасообщения между странами не означает открытия границ.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что привитым «Спутником Лайт» российским туристам рекомендуют сдавать ПЦР-тест, отправляясь в Турцию. Отмечается, что было запрошено официальное разъяснение в посольстве Турции в Москве.

Исследование HeadHunter выявило наиболее частые последствия перенесенного коронавируса. Почти половина (46%) из числа переболевших отметили снижение своей продуктивности, 49% респондентов стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни.

Фото mos.ru

Почти каждый третий россиянин (32%) не осуждает купивших поддельный сертификат о прививке от коронавируса. С осуждением же относится к ним 41% опрошенных.

Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и выставка компьютерных игр «Игромир 2021», запланированные на октябрь в «Крокусе Экспо», отменены. Точные даты будут известны позже. Все приобретенные билеты остаются действительными.

Англии предрекли одну из худших зим

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 225 272 687 человек, 4 639 678 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (41 221 272). На второй строчке — Индия (33 289 579), на третьей — Бразилия (21 006 424), на четвертой — Россия (7 055 296, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция ( 6 992 980).



Больше всего смертей зафиксировано в США (662 131). За ними следуют Бразилия (587 066), Индия (443 213), Мексика (267 969), Перу (198 799) и Россия (190 031).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире «пятном на коллективной совести». На 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ он напомнил о своем призыве к миру ввести мораторий на бустерную вакцинацию хотя бы до конца года.

Фото who.int

22 сентября США проведут глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Вашингтон намерен пригласить на мероприятие Россию и КНР.

Англии профсоюз British Medical Association (BMA) предрек одну из худших зим в истории из-за нехватки 50 тысяч врачей. В стране на тысячу человек приходится 2,8 врача, тогда как средний показатель в ЕС составляет 3,7.

В Греции ввели новые ограничения для не вакцинированных от коронавируса. Непривитым и непереболевшим запрещено посещать рестораны и кафе без веранд, стадионы и развлекательные центры. А для посещения музея, спортзала, театра и кинотеатра, проезда в общественном транспорте между городами потребуется сделать тест на коронавирус. Причем тест должен быть сдан не позже, чем за два дня.

В Минздраве Казахстана сообщили о снижении уровня заболеваемости COVID-19. За две недели пять регионов республики переместились из «красной» зоны в «желтую», один находится в «зеленой», а еще 11 — в «красной».

Великобритания ободрила рекомендации врачей о вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Для вакцинации будут использовать одну дозу Pfizer/BioNTech. Вакцинировать подростков будут в школах с согласия родителей. При этом решение будет принимать ребенок.

Ольга Плешкова