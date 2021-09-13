АТОР: российские туристы пока не могут въехать в Испанию, несмотря на возобновление авиасообщения

Россияне не смогут въехать в Испанию как туристы даже после возобновления регулярных авиарейсов с 21 сентября. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Он отметил, что возобновление авиасообщения между странами не означает открытие границ.

Фото: realnoevremya.ru

— Временно — до особых решений — другие виды поездок, включая туристические, невозможны до снятия (коронавирусных, — прим. ред.) ограничений, — передает ТАСС.

Сейчас в страну могут въехать граждане РФ с видом на жительство в ЕС, гражданством стран ЕС, по длительной учебной визе, рабочей визе, с визой на воссоединение семьи, медицинской визой, а также при наличии специальных и существенных обстоятельств.

С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Также с этого же дня возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

