В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса

В Татарстане от коронавируса умерли еще пять человек, сообщает региональный оперштаб.

От болезни скончались четыре женщины 1941, 1947, 1949 и 1989 годов рождения и еще один мужчина 1957 года рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. С нарастающим итогом в республике зарегистрировали 709 летальных случаев.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 26 115 человек.

Маргарита Головатенко