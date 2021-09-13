В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса
В Татарстане от коронавируса умерли еще пять человек, сообщает региональный оперштаб.
От болезни скончались четыре женщины 1941, 1947, 1949 и 1989 годов рождения и еще один мужчина 1957 года рождения.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. С нарастающим итогом в республике зарегистрировали 709 летальных случаев.
В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 26 115 человек.
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