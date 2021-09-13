Глава ВОЗ считает ситуацией с доступом к вакцинам от COVID-19 «пятном на коллективной совести»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире «пятном на коллективной совести». На 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ он напомнил о своем призыве к миру ввести мораторий на бустерную вакцинацию хотя бы до конца года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По его данным, всего в мире уже ввели более 5,5 млрд доз вакцин. Но почти 80% из них приходятся на страны с доходами выше средних.

Организация не хочет, чтобы бустерные дозы получали здоровые люди, поскольку много работников здравоохранения и людей из группы риска в ожидании первой вакцины, пишет ТАСС.



ВОЗ призвала страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса для того, чтобы дать возможность привиться гражданам всех стран, еще в августе. Гебрейесус отмечал, что в мире возникло глобальное неравенство из-за распределения вакцин. Но в США инициативу ВОЗ сочли неверной.

Татьяна Леухина