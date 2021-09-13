АТОР дала рекомендации туристам со «Спутником Лайт» при поездке в Турцию

Фото: Максим Платонов

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что привитым «Спутником Лайт» российским туристам рекомендуют сдавать ПЦР-тест, отправляясь в Турцию.

Отмечается, что было запрошено официальное разъяснение в посольстве Турции в Москве, сообщает «РИА Новости». Пока сохраняется неопределенность. Туристам, вакцинированным «Спутником Лайт», которые ожидают вылета на курорты в ближайшее время, рекомендуют сдать ПЦР-тест.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что Турция не признала сертификаты о прививке однокомпонентной российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт». Принимаются сертификаты о двухкомпонентной вакцинации. С момента второго укола должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда.



Алексей Нечаев