АТОР дала рекомендации туристам со «Спутником Лайт» при поездке в Турцию
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что привитым «Спутником Лайт» российским туристам рекомендуют сдавать ПЦР-тест, отправляясь в Турцию.
Отмечается, что было запрошено официальное разъяснение в посольстве Турции в Москве, сообщает «РИА Новости». Пока сохраняется неопределенность. Туристам, вакцинированным «Спутником Лайт», которые ожидают вылета на курорты в ближайшее время, рекомендуют сдать ПЦР-тест.
Ранее сообщалось, что Турция не признала сертификаты о прививке однокомпонентной российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт». Принимаются сертификаты о двухкомпонентной вакцинации. С момента второго укола должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда.
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