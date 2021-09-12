Главное о коронавирусе на 12 сентября: японцы прививаются, французы протестуют, россияне носят маски
В Татарстане полностью привиты 901 058 человек
- В Татарстане число прошедших полную вакцинацию от COVID-19, то есть получивших два укола вакцины, достигло 901 058 человек, сообщили в Минздраве РТ. Если прибавить к ним тех, кто пока успел получить только первый компонент прививки, то получится 1 037 065 вакцинированных татарстанцев. 4 040 из них сделали прививку за предыдущие сутки.
В российских регионах не планируют отменять масочный режим
- Роспотребнадзор пока не видит показаний к отмене масочного режима в российских регионах, сообщила глава ведомства Анна Попова на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму. А чтобы приблизить этот светлый миг, она порекомендовала прививаться: это пока единственный способ борьбы с болезнью.
- Антиковидные меры, применяемые на площадке фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму с многотысячной аудиторией участников, считаются пилотными. Этот фестиваль, как рассказала Попова, самый масштабный по количеству участников с начала пандемии. И если все пройдет по плану, то аналогичные мероприятия (при должной защите) будут проводить и в других регионах.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Москвы в условиях пандемии коронавируса находят баланс между вынужденными ограничениями и нормальным развитием. «Думаю, со мной многие согласятся, именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города, его развитием», — сказал он.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал экспертов рекомендовать вакцинацию от коронавируса, а не заниматься прогнозированием новых волн вируса. «Гадать или ждать чего-то — это просто бессмысленно», — заявил он. По словам Мурашко, наступление или ненаступление четвертой волны зависит только от поведения людей. В условиях пандемии жизни и здоровье людей зависят даже от соседа, обратил внимание министр.
- Около 350 коек в шести больницах Пермского края вернули к нормальной работе (200 из них — в психиатрической больнице). Коронавирусные госпитали понемногу сворачиваются: в регионе заболеваемость пошла на убыль. Сейчас там свободно больше трети коечного «коронавирусного» фонда.
- Лежащий в больнице с коронавирусом Дмитрий Киселев не проведет на этой неделе программу «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Его заменит журналист Игорь Кожевин. Правда, Киселева подключат к эфиру — из больницы.
Вспышка коронавируса в Китае
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 224 274 127 человек, 4 624 899 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (40 921 491). На второй строчке — Индия (33 236 921), на третьей — Бразилия (20 989 164), на четвертой — Россия (7 019 200, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 982 683).
Больше всего смертей зафиксировано в США (659 694). За ними следуют Бразилия (586 558), Индия (442 655), Мексика (267 524), Перу (198 728) и Россия (188 546).
- Более 50% жителей Японии уже получили обе дозы вакцины от ковида. Об этом заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура. К концу сентября второй дозой будут привиты уже 60% жителей страны, надеется министр.
- В восточной провинции Китая Фуцзянь зафиксировано 19 внутренних случаев заражения COVID-19. Всего за прошлые сутки в Китае выявлено 46 заболевших COVID-19, из них 26 прибыли из-за рубежа.
- Противники ограничительных мер по коронавирусу вышли на улицы Вены на акции протеста. Анонсировалось несколько небольших демонстраций, но организаторы сообщили о нескольких сотнях участников.
- Акции в Вене стали детскими игрушками по сравнению с тем, что творится во Франции. На родине Робеспьера протестовать против санитарных пропусков вышли больше 120 тысяч человек: в полицию летели петарды, бутылки и прочие неприятные предметы. 70 человек пришлось задержать.
- Этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Гран-при Аргентины отменен из-за ситуации с распространением коронавируса в мире, сообщается на сайте MotoGP. Соревнования в Термас-де-Рио-Ондо изначально должны были пройти в апреле, но были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.
- Проведенное в Нидерландах исследование впервые показало, что вакцины от COVID-19 эффективны для большинства людей с аутоиммунными заболеваниями.
- США доставили в Кот-д'Ивуар более 350 тыс. доз вакцины от коронавируса американского фармацевтического концерна Pfizer, сообщил Госдепартамент США. Вакцины предоставлены в рамках объявленной ранее президентом США Джо Байденом программы отправки американских вакцин в другие страны через международный механизм COVAX и напрямую в качестве помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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