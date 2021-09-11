В Роспотребнадзоре не увидели оснований для отмены масочного режима

Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзор России Анна Попова на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму заявила, что ведомство пока не видит оснований для отмены масочного режима.

— Нет, сейчас нет (оснований — прим. Ред.). Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией, — сказала она ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Она назвала вакцины от коронавируса главным инструментом, который позволит достичь отмены масочного режима.

В начале сентября заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина ответила на вопрос о том, будет ли отменен масочный режим в Татарстане при достижении коллективного иммунитета в 60%: «Мы вступили в сезон гриппа и ОРВИ, поэтому, конечно же, на этот сезон маски будут сохраняться. И вы знаете, что планка у нас теперь не 60% охвата населения коллективным иммунитетом, а все-таки 80%. Поэтому на сегодня в перспективе ближайшей, а это на ближайшие полгода, маски отменяться точно не будут. Чем быстрее мы привьемся от новой коронавирусной инфекции, тем раньше мы сможем вернуться к этому вопросу».

Алексей Нечаев