Свыше 50% жителей Японии привиты второй дозой вакцины от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Более 50% жителей страны были привиты второй дозой вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура — он координирует деятельность центрального штаба по борьбе с распространением COVID-19.

К концу сентября второй дозой будут привиты уже 60% жителей страны, предположил министр. Благодаря этому темпы проведения вакцинации в Японии догонят аналогичные показатели европейских стран, сообщает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

В Японии применяются вакцины AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, а также Moderna.

Летом в Японии 61-летний император Нарухито вакцинировался от коронавируса. Какой препарат выбрал монарх, не уточнялось. Прививку от СOVID-19 он сделал в собственной резиденции в Токио.



Алексей Нечаев