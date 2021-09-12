В Китае выявили новый очаг заражения коронавирусом
В восточной провинции Китая Фуцзянь зафиксировано 19 внутренних случаев заражения COVID-19, пишет «Интерфакс».
Заражения были зарегистрированы в городе Путянь и один — в городе Цюаньчжоу. Всего за минувшие сутки в Китае выявлено 46 заболевших COVID-19, из них 26 — прибыли из-за рубежа.
Всего в Китае зафиксировано 95 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли меньше 4,6 тыс. заболевших.
В августе эпицентром распространения инфекции внутри страны стал город Нанкин провинции Цзянсу, где источником заражения были рабочие местного аэропорта — они занимались уборкой авиалайнеров.
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