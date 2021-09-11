Мурашко призвал экспертов рекомендовать вакцинацию, а не прогнозировать новые волны COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал экспертов рекомендовать вакцинацию от коронавируса, а не заниматься прогнозированием новых волн вируса. «Гадать или ждать чего-то — это просто бессмысленно», — заявил он.

По словам Мурашко, наступит ли новая, четвертая волны коронавируса, как спрогнозировал это российский инфекционист Евгений Тимаков, зависит только от поведения граждан. В условиях пандемии жизни и здоровье людей зависят даже от соседа, обратил внимание министр.

Фото: Максим Платонов (архив)

Мурашко добавил, что вакцина от коронавируса на сегодняшний день есть во всех регионах России, даже сформированы, что позволяют не допускать перебоев в прививочной кампании. «Не нужно гадать, нужно пойти и получить прививку», — цитирует главу Минздрава ТАСС.

По данным на утро 11 сентября, в России с начала пандемии общее число заболевших COVID-19 достигло 7 121 516 человек. Вылечились — 6 375 160 пациентов. Умерли — 191 961 россиян.

В России прививку от коронавируса сделали 46,5 млн человек. Такие данные накануне озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Обе дозы вакцины от COVID-19 уже получили 39,8 млн россиян.



Татьяна Демина