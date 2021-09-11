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Путин: власти Москвы в пандемию находят баланс между ограничениями и нормальным развитием

13:30, 11.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин: власти Москвы в пандемию находят баланс между ограничениями и нормальным развитием
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Москвы в условиях пандемии коронавируса находят баланс между вынужденными ограничениями и нормальным развитием, сообщил «Коммерсантъ».

— Думаю, со мной многие согласятся, именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города, его развитием, — сказал он.

Фото: pixabay.com

В августе мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве одна из лучших среди российских регионов. Проблема с коронавирусом не исчезла и продолжает представлять угрозу для жизни и здоровья людей, добавил он.

Алексей Нечаев
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